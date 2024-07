Tchad : l'AJUNG mène une opération de plantation d'arbres contre le changement climatique

Le président de l'association a souligné que les arbres sont essentiels à notre survie, en mettant en avant leur importance pour la vie humaine. Il a ajouté que les arbres nous fournissent de l'ombre, embellissent les paysages et nous offrent également des fruits.



Profitant de cette occasion, les membres de l'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération (AJUNG) ont lancé un appel aux plus hautes autorités et aux personnes de bonne volonté pour créer des écoles dans cet ancien village, devenu aujourd'hui un quartier dans la commune du 10e arrondissement.