Tchad : l'AMET s'oppose à la restriction de l'accès à l'information sanitaire

L'AMET demande au ministère de la Santé et aux autorités tchadiennes de revenir sur leur décision qui brime le droit à l’information des citoyens tchadiens et de l’opinion internationale. Et qui bride dangereusement la liberté de presse.



L’AMET condamne cette décision qui est un mépris du droit d’accès aux sources d’information, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse et au travail des journalistes. Aussi, les autorités tchadiennes doivent veiller à ce que les journalistes puissent faire leur travail sans craindre d’être entravés dans la recherche de la vérité.



L'AMET considère cette décision comme un précédent dangereux, demande la levée immédiate de cette mesure liberticide et condamne la menace verbale et physique, subie par le reporter de Toumaï Web médias dans un hôpital de la capitale.