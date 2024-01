Tchad : l’ANVOL-T organise un atelier avec les structures volontaires d'accueil

L’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T) a organisé ce 24 janvier 2024 à Radison Blu de N’Djamena, un atelier d'échanges avec les structures d'accueil des volontaires nationaux. C’est dans le but du déploiement de la deuxième phase des 1000 volontaires sur le terrain.



La rencontre était présidée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Passalet Lazaki, et en présence du directeur de ANVOL-T, Ismail Mahamat Saleh.



A cette occasion, le SG de la Jeunesse a souligné que c'est pour lui un réel plaisir de se retrouver autour des questions qui portent sur l'intérêt de la jeunesse.



Il rappelle également c'est une volonté réelle que ANTIVOL-T appuie la politique du l'Etat tchadien visant à pallier aux problèmes du chômage, et de promouvoir l'entreprenariat des jeunes.



Par ailleurs, il rappelle que les structures d'accueil constituent un cadre idéal qui va abriter les prochains volontaires. Enfin, il réitère également que pour mettre en exergue les pratiques, les apprenants toucheront du doigt les différents domaines.