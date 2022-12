Tchad : l’ANVOL-T renforce les réserves de la banque de sang

À l'occasion de la journée internationale du volontariat, l’Agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T), en collaboration avec des associations, a initié un don de sang pour renforcer les besoins de la banque sanguine, au Centre nationale de transfusion sanguine, le 8 décembre.



L'initiative permet de sauver et de limiter les pertes en vies humaines.



Selon le directeur de la communication, statistique et post-volontariat, Belgoune Mario Emmanuel, plusieurs autres activités ont été réalisées en faveur des sinistrés à Toukra et Koundoul. Le thème choisi cette année est : « solidarité à travers le volontariat ».



Le slogan est : « agir maintenant pour sauver la vie des autres ». « Nous sommes venus pour donner de notre sang gratuitement et soulager les personnes malades. Cela contribue à l’action humanitaire », a indiqué Belgoune Mario Emmanuel.