Tchad : l'APU mène une action de citoyenneté à Abéché

L'Association de la propriété urbaine (APU) a procédé ce mercredi 27 décembre 2023, à une opération de nettoyage dans les locaux de la préfecture de Ouara, et à la délégation provinciale de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial du Ouaddaï, sis au quartier Momié, dans le 3ème arrondissement de la ville d'Abéché.



Les membres de ladite association se sont mobilisés très tôt le matin, avec les matériels nécessaires, pour rendre propres, l'ensemble des bureaux et la cour de ces deux institutions étatiques.



Pour le président de l'association, Mahamat Dadi Kalia, cette activité s'inscrit dans le plan d'action de son organisation. Il précise aussi que d'autres actions similaires seront également organisées dans d'autres lieux publics, afin de contribuer à l'assainissement de la ville.



Mahamat Dadi Kalia a appelé les autres organisations de la société civile et la population à faire autant, car la propriété n'est pas seulement l'affaire de la mairie. Il a enfin remercié le préfet et le délégué de la Jeunesse, pour leur franche collaboration dans l'atteinte des objectifs de leur organisation.



Au nom de la délégation en charge de la Jeunesse du Ouaddaï, et de celui de l'administration du département de Ouara, le délégué Ousmane Hamdan Azib a salué l'acte de citoyenneté posé par les membres de cette association.



C'est pourquoi il les a exhortés et encouragés à continuer davantage sur cette lancée, afin de rendre propre l'ensemble de la ville d'Abéché. Il a aussi demandé aux membres de l'association APU à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, afin de s'insérer dans la vie active.