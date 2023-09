Tchad : l’ARCEP examine la demande de licence d'opérateur satellitaire STARLINK

Le mercredi 20 septembre 2023, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, dirigée par son Directeur Général, M. Hassan Daoussa Hassaballah, a organisé une réunion de présentation en présence des acteurs de la sécurité publique, notamment le Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration, les entités relevant de sa tutelle (la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et l'ANSICE), ainsi que l'ANS. Cette réunion avait pour objet la demande de licence d'opérateur satellitaire soumise par STARLINK.



Les points abordés lors de cette réunion étaient les suivants :



- Présentation de SpaceX et de l'offre Starlink par M. Koussie Guirsi Abdou, Directeur de Radiocommunication et de Normalisation.

- L'impact socio-économique de cette initiative.

- Les enjeux sécuritaires liés à cette demande de licence.



Cette réunion visait à discuter des implications de l'octroi d'une licence FAI à Starlink au Tchad et à examiner ses répercussions sur divers aspects, notamment sur le plan technologique, économique et sécuritaire.