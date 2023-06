Tchad : l'ARCEP met en garde contre les pratiques abusives de résiliation et reconduction des cartes SIM

Dans cette note, l'ARCEP attire l'attention des Directeurs Généraux d'AIRTEL TCHAD et de MOOV AFRICATCHAD sur la problématique de résiliation et de reconduction des cartes SIM par leurs agents revendeurs et grossistes respectifs. Des incidents préoccupants ont été constatés récemment, où des revendeurs résilient les cartes SIM des utilisateurs pour les reconduire à d'autres propriétaires.



Ce phénomène se produit non seulement à Ndjamena, la capitale, mais également dans d'autres régions du pays. Face à cette situation, l'ARCEP rappelle que les numéros de téléphone sont des ressources rares relevant du domaine public de l'État, et par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet de transfert qu'après une autorisation préalable de l'ARCEP.



L'ARCEP demande donc aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique qui nuit non seulement aux consommateurs, mais qui représente également une source d'insécurité pour le pays. Il est souligné que les opérateurs seront tenus responsables des infractions commises par leurs agents revendeurs ou sociétés de commercialisation.