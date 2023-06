Tchad : l'ASCO-NUTRI mobilise les femmes leaders pour lutter contre la malnutrition infantile

Lors de cette séance, Lare Ouassenani Gloria, chargée de nutrition au sein de l'association, a informé les femmes leaders sur les conséquences et les causes de la malnutrition. Elle a souligné que la malnutrition est l'un des principaux problèmes de santé et de bien-être affectant les enfants dans les pays en développement, tels que le Tchad. Parmi les causes de la malnutrition, elle a cité le manque ou l'excès d'apports nutritionnels tels que les légumes, les fruits, les œufs, le lait, les vitamines E et C, ainsi que les aliments gras.



Elle a également rappelé aux femmes les conséquences de la malnutrition, telles que le décès chez les enfants de moins de 5 ans, les maladies métaboliques et cardiovasculaires à l'âge adulte, ainsi que les retards de développement physique et mental, entraînant une réduction des capacités d'apprentissage et de productivité.



Le président de l'association, Habib Hamza Djabarna, a souligné que leur action ne se limite pas à la sensibilisation, mais vise également à accompagner les femmes leaders pour conscientiser les mères d'enfants malnutris à leur responsabilité. Il a souligné que les mères sont une partie essentielle de la solution pour lutter contre la malnutrition chez les enfants.



Conscientes de l'importance de la situation, les femmes se sont engagées à transmettre le message à leur entourage.



La séance de sensibilisation s'est conclue par la remise de conseils pratiques accompagnés de supports visuels aux mères, ainsi que la distribution de boules de savon à chaque femme présente.