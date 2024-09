Tchad : l'ASJT relance son projet sur la scolarisation des enfants des couches vulnérables

C'est au cours d'un point de presse animé ce 11 septembre, par sa vice-présidente, Kirobo Angelle, que l’Association pour la Sensibilisation et de la Scolarisation des Jeunes Tchadiens (ASJT) a lancé son projet d'appui à la Scolarisation des Enfants issus des couches vulnérables (PASECOV).



La vice-présidente de l'ASJT a indiqué que c'est conformément aux objectifs et missions de son association, en partenariat avec les personnes de bonne volonté, que ce projet d'appui a vu le jour. C'est un projet implanté dans quatre provinces, à savoir le Chari Baguirmi, le Batha, le Moyen Chari et le Ouaddaï. Il consiste à prendre en charge 25 filles dans chaque province issue des couches vulnérables, pour une période de trois ans, du primaire au secondaire.



Par ailleurs, la vice-présidente de l'ASJT, Kirobo Angelle, a remercié les personnes de bonne volonté, les partenaires techniques qui ont cru en son institution, et qui l'a accompagné dans le cadre des projets et réalisations. Il faut préciser que l'écrivain Mehedi Adoum Hangri a lui aussi octroyé 10 bourses pour la prise en charge de cinq élèves du primaire et cinq du secondaire ce matin, avant la tenue de ce point de presse.



À l'occasion du lancement de ses activités du projet PASECOV, au titre de l'année scolaire 2024 2025, l'ASJT lance un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, aux entreprises publiques et privées, de prêter main forte à l'ASJT, pour le bien de tous les enfants du Tchad.