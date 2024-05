Tchad : l’ASTBEF organise un atelier de validation du Plan stratégique pour la période 2024-2028

Partenaire du gouvernement en matière de santé de reproduction depuis 1992, l'Association Tchadienne pour le Bien-Être Familial (ASTBEF), également membre de la Fédération Tchadienne pour le Bien-Être Familial (IPPF), organise du 27 au 31 mai 2024 à Bakara, un atelier de validation de l'avant-projet du Plan stratégique de l'ASTBEF, pour la période de 2024-2028.



Au total, 38 participants prennent part à cet atelier de formation qui devrait améliorer la qualité de la santé sexuelle et reproductive au Tchad.



Dans son mot d'ouverture officielle de l'atelier, le président national de l'ASTBEF, Mbaïtel Berang Salomon, a indiqué que l'objectif recherché à travers cet atelier, consiste à mettre à la disposition de l'ASTBEF, un instrument programmatique de qualité, afin de lui permettre de développer, faciliter, améliorer et veiller à ce que les normes et les protocoles de qualité en matière de soins et autres prestations, soient garantis pour chacun des services de santé sexuelle et reproductive, conformément aux standards essentiels de sécurité et d'efficacité, au bénéfice des familles et les populations vivant au Tchad.



S'adressant aux participants, le président national de l'ASTBEF a souligné que la particularité de l'exercice auquel ils devront se livrer au cours de cet atelier, est de tenir compte dans leurs interventions, remarques, commentaires et suggestions éventuels, de quelques défis auxquels l'ASTBEF est actuellement confronté.



« Aussi, convient-il de relever, chers participants, que face à de nombreux et divers intérêts géostratégiques nés du bouleversement de l'environnement international, et surtout de la persistance de la crise économique et financière mondiale actuelle, l'ASTBEF, se doit de revoir ses mécanismes et paradigmes classiques de travail, pour continuer à mériter la confiance de de l'IPPF et surtout soigner et maintenir son statut d'association accréditée », a-t-il lancé.



Enfin, Mbaïtel Berang Salomon a suggéré à l'intention du consultant, de veiller à ce que les éléments et supports d'orientations techniques pour des discussions et échanges appropriés, soient clairement fournis et expliqués aux participants, en vue des meilleurs résultats.