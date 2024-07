Tchad : Introduction de systèmes de paiement électronique des postes de péage

Ce système électronique, développé par la startup tchadienne Bakanna Technology, permet d'effectuer la collecte des frais de péage à l'aide de terminaux de paiement électronique (TPE). L'introduction de systèmes de paiement électronique vise à améliorer la gestion des recettes, à réduire les fraudes et à optimiser le contrôle du trafic routier.



Financé par le Fonds d'Entretien Routier (FER), ce projet vise à mieux réguler les recettes de péage et le trafic routier, les postes étant équipés de caméras de surveillance transmettant les images en temps réel.



Le Ministre a déploré que seulement 60 millions de FCFA soient collectés mensuellement sur l'ensemble des postes de péage du pays, un chiffre très en-deçà de la réalité, en raison des déperditions de fonds et des faux tickets émis par certains agents.



Il a également indiqué qu'il était inadmissible que les gros camions ne payent que 500 FCFA alors qu'ils sont les principaux responsables de la dégradation des routes, et a demandé une catégorisation dans la tarification.



Cette numérisation des postes de péage s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer le contrôle et la gestion des recettes routières afin de répondre aux besoins d'entretien du réseau routier national.