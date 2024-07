Tchad : un collectif d'avocats demande la libération immédiate du banquier Ngakoutou Ismaël

Lors de ce point de presse, les avocats ont relaté les circonstances de l'arrestation de leur client à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Ngakoutou Ismaël, sur le point de prendre un vol Air France pour Paris, où il devait rejoindre sa fille en garde alternée, a été informé par un agent aéroportuaire que « DG, il n'y aura pas de vol ce soir ». Surpris, Ngakoutou Ismaël a vérifié avec la compagnie Air France, qui a confirmé le vol.



Ngakoutou Ismaël, maintenu dans la salle d'attente sans accès à l'avion, a ensuite été approché par des inconnus se présentant comme envoyés par le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité de l'État (ANSE) pour l'emmener. Il a alors été enlevé et détenu au secret depuis près de deux semaines, sans contact avec sa famille, ses avocats, ou toute autre possibilité de communication avec l'extérieur.



Selon les avocats, les informations reçues indiquent qu'on reprocherait à Ngakoutou Ismaël des actions en lien avec une société chinoise ayant racheté une multinationale britannique détentrice d'un bloc pétrolier, mais déchue de son droit d'exploitation. Il lui serait également demandé de s'expliquer sur la gestion du pool bancaire ayant bénéficié du droit d'importation de carburant pendant la récente pénurie au Tchad.



Il est important de rappeler que, lors de cette pénurie, la Commercial Bank Tchad (CBT), dont Ngakoutou Ismaël était Directeur Général Adjoint, dirigeait un pool bancaire titulaire du droit d'importation. Les avocats ont reproché à l'ANSE, agence de renseignement intérieur et extérieur, d'avoir inventé des histoires afin d'enlever et de détenir leur client dans des conditions inconnues.



Le Tchad étant un État de droit, si Ngakoutou Ismaël est en conflit avec la loi, il revient à la justice, via le Procureur de la République, d'instruire des enquêtes conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les avocats se sont insurgés contre cette méthode de détention et ont lancé un appel au Président de la République, garant des libertés individuelles et plurielles, en sollicitant l'opinion nationale et internationale pour mettre fin à ces graves atteintes aux droits de l'homme pratiquées contre Ngakoutou Ismaël.