Tchad : Accord tripartite entre la ville de N'Djaména, l'AIMF et l'Université de N'Djaména

Cette convention s'inscrit dans le cadre du groupe de travail thématique sur l'Environnement, le changement climatique et la résilience pour les villes durables en Afrique centrale.



Selon le Coordonnateur scientifique régional du groupe de travail, le Professeur Joseph Pascal Mbaha, cette convention vise à formaliser le partenariat et à accompagner les autorités municipales de N'Djaména dans la définition de leurs priorités face aux enjeux environnementaux et climatiques.



La Maire de N'Djaména, Fatimé Zara Douga, a souligné que la collaboration entre l'Association des Villes d'Afrique Centrale (AVCAC), l'Université de N'Djaména et la Commune de N'Djaména consistera à mener une étude pour renforcer les capacités des villes membres de l'AVCAC dans la mise en œuvre de politiques locales de lutte contre les effets du changement climatique.



La Maire a remercié les membres de l'AVCAC et le Président de l'Université de N'Djaména pour leur collaboration.



La signature de cette convention marque une avancée significative dans la mise en œuvre de stratégies de résilience urbaine à N'Djaména. En réunissant les compétences complémentaires de l'AIMF, de l'Université de N'Djaména et de la municipalité, ce partenariat s'inscrit dans une dynamique globale d'adaptation aux changements climatiques et de développement durable.