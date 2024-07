Tchad : le CNJT félicite les autorités pour les nominations de jeunes dans l'administration

Abakar Dangaya, président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), a félicité les autorités suite aux récentes vagues de nominations de jeunes par des décrets signés ces derniers jours.



Au terme de plusieurs décrets signés le 24 juillet 2024, qui ont consacré un grand pourcentage de nominations de jeunes au Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, Abakar Dangaya s'est rendu le 25 juillet 2024 au cabinet de la Ministre, Madame Fatimé Boukar Kossei. Il a tenu à exprimer la gratitude de l’ensemble de la jeunesse au Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, et à témoigner de la reconnaissance de la jeunesse pour son engagement à insuffler un souffle nouveau à l’administration à travers les jeunes.



"Nous présentons par ailleurs nos sincères félicitations à tous les jeunes promus et leur souhaitons pleine réussite dans l’accomplissement de leur mission," a déclaré Abakar Dangaya sur le réseau social Facebook. Il a également exhorté d’autres membres du Gouvernement à privilégier la promotion des jeunes en vue de donner un nouveau visage à l’administration publique.



Ces nominations sont perçues comme une avancée significative pour l’intégration des jeunes dans les postes de responsabilité, contribuant ainsi à une administration plus dynamique et innovante. Le CNJT espère que cette initiative se poursuivra et encouragera davantage de jeunes à s’impliquer activement dans le développement du pays.