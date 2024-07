Tchad : compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du 25 juillet 2024

Le président de la République Mahamat Idriss Deby a présidé le 25 juillet 2024, un conseil ordinaire des ministres. À l'ordre du jour, le conseil des ministres a examiné et adopté trois projets de loi : projets de loi portant règlement définitif du budget de l'État 2021 et 2022 (ils arrêtent les résultats de la comptabilité budgétaire et générale des exercices considérés) ; le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au développement de l'enseignement supérieur entre le Tchad et la Banque islamique de développement (BID).



Le conseil des ministres a également examiné et adopté un projet de décret portant classement dans le domaine public d'un périmètre de 65.818,75 hectares situé de part et d'autre du Bahr Linia dans la province du Chari-Baguirmi.



Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle a fait une communication relative à l'approbation de la convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur.