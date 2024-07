ANALYSE Énergie : la Namibie et la Guyane dépassent déjà les producteurs africains historiques en matière d'investissement

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie. - 26 Juillet 2024



De récentes découvertes dans le bassin d'Orange, en Namibie suggèrent qu'il pourrait contenir jusqu'à trois milliards de barils de pétrole et 8,7 trillions de pieds cubes de gaz naturel, et que les réserves totales de pétrole du pays pourraient être presque égales à celles de la Guyane, avec environ 11 milliards de barils.

Les principaux acteurs de la production énergétique mondiale sont bien connus, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz, où la plupart d'entre eux sont présents depuis longtemps. En Afrique, des pays comme l'Algérie, le Nigeria, la Libye, l'Égypte et l'Angola sont présents sur le marché depuis des décennies, même si une grande partie de leurs ressources reste inexploitée.



Lorsque de nouvelles découvertes sont faites dans des pays auparavant inexplorés ou sous-explorés, on pourrait penser que ces pays plus expérimentés sont en mesure de les surpasser, et de les surpasser lorsqu'il s'agit d'attirer des investissements.



Toutefois, l'expérience récente montre que ce n'est pas toujours le cas. S'il existait un prix du débutant de l'année dans le secteur de l'énergie, il reviendrait au pays sud-américain de la Guyane, haut la main. Bien qu'il soit le voisin immédiat du Venezuela, membre fondateur de l'OPEP, la majeure partie du potentiel de 11 milliards de barils du Guyana n'a été découverte qu'en 2015.



Moins de cinq ans après la découverte initiale du bloc Stabroek, le géant pétrolier américain ExxonMobil a commencé à produire du pétrole dans le cadre de la phase 1 de son projet Liza, ce qui est remarquablement rapide par rapport aux normes de l'industrie. En avril de cette année, ExxonMobil avait déjà approuvé son sixième projet pétrolier en Guyane, mettant ce pays de 800 000 habitants en bonne voie pour dépasser un jour le Venezuela en termes de production totale de brut.



Ce pays d'Amérique latine est aujourd'hui l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Ce n'est pas la première fois que j'évoque la Guyane dans des discussions sur l'Afrique, et il y a une raison à cela. La Namibie se trouve actuellement dans la même situation que la Guyane il y a quelques années à peine, prête à choisir sa voie.



L'enthousiasme suscité par les ressources récemment découvertes est grand et, bien que la production de pétrole et de gaz soit encore à venir, la Namibie est devenue un chef de file en matière d'investissements dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique. Shell (Royaume-Uni) et TotalEnergies (France), qui ont fait les principales découvertes dans le bassin d'Orange avec des entreprises partenaires, ont toutes deux engagé des parts substantielles de leurs budgets d'exploration pour 2024 dans des activités en cours en Namibie.



Des plans d'exploration offshore ont également été annoncés par Chevron (États-Unis), Azule Energy (une coentreprise entre l'italien Eni et le britannique Bp) et le groupe énergétique portugais Galp. Par ailleurs, Reconnaissance Energy Africa (Canada) et la compagnie pétrolière nationale namibienne NAMCOR ont commencé à forer un puits d'exploration pétrolière et gazière à terre dans le nord-est de la Namibie.



Ce qu'il ne faut pas faire

L'enthousiasme suscité par les ressources de la Guyane et de la Namibie est sensiblement différent de celui que l'on observe dans d'autres pays africains riches en ressources. Prenons l'exemple du Nigeria, de loin le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Malgré des réserves prouvées colossales de près de 37 milliards de barils (le total mondial est de 1,73 trillion), le Nigeria peine actuellement à attirer les 25 milliards de dollars d'investissements annuels nécessaires pour maintenir sa production à environ 2 millions de barils par jour (bpj).



Les grandes compagnies pétrolières se désengagent des actifs nigérians et détournent leurs futurs investissements vers d'autres pays, comme l'a fait TotalEnergies en annonçant 6 milliards de dollars pour de nouveaux projets en Angola. Aucun nouveau puits d'exploration n'a été foré au Nigeria depuis plus de 12 ans. Pourquoi ? La raison la plus évidente est la sécurité.



Le Nigeria est connu pour ses déversements désastreux pour l'environnement, causés par le vol de pétrole, le vandalisme et le sabotage. L'incapacité du pays à protéger son bien économique le plus précieux - qui représente près des deux tiers des revenus du Nigeria - constitue une menace constante pour la sécurité des employés ainsi que pour les résultats des producteurs de pétrole, sans compter que cela n'arrange pas les relations publiques.



Il y a peut-être une tonne d'argent sous le sol nigérian, mais il n'ira nulle part, et il est donc plus logique d'aller l'extraire dans un endroit plus sûr jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. L'autre problème majeur lié à l'exploitation au Nigeria est l'incertitude juridique. Comme l'a déclaré Patrick Pouyanné, directeur général de TotalEnergies, le corps législatif nigérian adore débattre de la politique pétrolière, mais ne règle jamais rien, ce qui entraîne des prises de décision incohérentes et un environnement politique instable et erratique.



Le manque de transparence des cycles d'octroi de licences, la lenteur et la complexité des procédures contractuelles qui expirent trop rapidement, l'insuffisance des incitations pour les projets gaziers et les besoins en main-d'œuvre locale qui ne sont pas soutenus par le système éducatif sont autant d'obstacles importants.



En outre, les entreprises locales qui reprennent des actifs abandonnés sont tenues de respecter des normes environnementales moins strictes que les entreprises internationales, ce qui signifie que les problèmes s'aggravent avant de s'améliorer.Le Nigeria tente tardivement de s'attaquer à certains de ces problèmes (la loi sur l'industrie nigériane de 2021 a constitué un énorme pas dans la bonne direction, mais sa mise en œuvre avance à pas de tortue), mais il a déjà épuisé une grande partie de la bonne volonté dont il bénéficiait dans le passé.



Tracer une meilleure voie

Qu'est-ce que la Guyane et la Namibie font de bien, et quelles sont les leçons à tirer pour le Nigeria et d'autres pays africains ? Commençons par la Guyane. Tout d'abord, elle a reconnu l'urgence de prendre des mesures pour développer rapidement ses ressources.



La transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables finira par réduire la demande en combustibles fossiles, mais pour l'instant, la transition ne fait que commencer et la demande en combustibles fossiles reste élevée. Avec une grande partie du pays recouverte d'une jungle pluvieuse et un nombre limité de terres ouvertes pour les parcs éoliens, la Guyane n'a tout simplement pas le même potentiel en matière d'énergies renouvelables que beaucoup d'autres pays et doit tirer parti de ce qu'elle a.



La Guyane était déterminée à vendre pendant que le marché était encore acheteur, avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'est attachée à accélérer le développement et à mettre à jour les lois et les règlements afin d'accélérer le processus de développement et de créer un environnement réglementaire stable et favorable aux investisseurs.



L'un des avantages les plus immédiats qu'offre la Guyane est l'inclusion dans ses contrats pétroliers d'une clause protégeant les compagnies d'énergie contre les conséquences négatives des changements législatifs ou réglementaires apportés par le gouvernement, tels que de nouveaux codes fiscaux.



Il s'agit d'une clause de stabilité fiscale, qui peut réduire considérablement le temps nécessaire aux négociations contractuelles et le risque de retards coûteux dans les projets en empêchant des changements soudains et radicaux dans le statut réglementaire. (Comme je l'ai écrit, la Namibie n'offre pas actuellement de clauses de stabilité fiscale dans ses accords, mais elle serait bien avisée de le faire si elle veut accélérer le développement de ses gisements de pétrole récemment découverts).



Le projet de loi guyanais sur les activités pétrolières, adopté par l'Assemblée nationale en août 2023 pour actualiser la loi sur le pétrole de 1986, accorde au ministre des ressources naturelles des pouvoirs étendus pour superviser l'exploration, la production et l'octroi de licences, ainsi que la responsabilité de faire appliquer la loi et d'infliger des amendes.



Il remédie aux lacunes de l'ancienne législation, notamment en ce qui concerne le transport et le stockage des hydrocarbures de l'offshore à la terre ferme et l'accès aux matières premières pétrolières pour les futures raffineries, afin de les faire fonctionner si la production nationale vient à manquer.



Le projet de loi prévoit également des mesures de sécurité et d'intervention en cas d'urgence, des exigences en matière de supervision et de contrôle, des exigences en matière de renforcement des capacités pour les entreprises énergétiques et un cadre d'unitisation transfrontalière pour l'exploitation des réserves qui traversent les frontières internationales.



En outre, l'assemblée du Guyana a également adopté une législation sur le contenu local en 2021, qui permet aux compagnies pétrolières internationales de communiquer efficacement leurs besoins aux entreprises locales, créant ainsi des opportunités pour ces dernières de se développer et de fournir aux producteurs des services et du personnel qualifié et éduqué.



Cela contraste avec les lois sur le contenu local du Nigéria, qui comprennent des quotas pour l'embauche de personnes locales, mais ne prévoient pas de moyens pour les respecter. La Guyane continue d'affiner cette politique avec l'aide du ministère des ressources naturelles.



Le bon départ de la Namibie

Bien que la Namibie soit encore à un stade précoce de son développement, elle ne s'est pas contentée d'observer la situation de loin. Le gouvernement a déjà commencé à mettre à jour sa législation fiscale et à créer un environnement favorable aux activités en amont.



Des représentants du NAMCOR se sont rendus en Guyane en 2023 pour en savoir plus sur l'exploitation pétrolière, notamment sur la manière d'impliquer les entreprises locales, de sensibiliser le public et d'agrandir les installations portuaires. Ils ont également tiré les leçons des difficultés de croissance de la Guyane, notant que l'un des meilleurs conseils qu'ils ont reçus était de prendre son temps et de procéder à une évaluation adéquate des infrastructures.



Le pays prend également une longueur d'avance en matière de diversification, le grand cabinet d'avocats ENS aidant le gouvernement à élaborer un cadre réglementaire pour le développement de l'hydrogène vert et les stratégies de transition énergétique. S'il reste encore beaucoup à faire, la Namibie se trouve déjà en bonne position pour offrir aux entreprises du secteur de l'énergie qui se dirigent vers la sortie au Nigéria et ailleurs un lieu d'atterrissage en douceur.





