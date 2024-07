Tchad : Le ministre de la santé publique rencontre les différents comités impliqués dans la lutte contre le tabac

Les enjeux autour des taxes spécifiques sur le tabac ont constitué l'essentiel des discussions. La coordinatrice du programme tabac a fait un historique de la mise en place de cette taxe spécifique sur le tabac depuis 2019 et rappelé ses objectifs de renforcer les activités de sensibilisation.



Elle a présenté un tableau des recettes issues de cette taxe reversées à la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) entre 2020 et 2023. Le ministre a félicité les parties prenantes pour cette importante réunion et les a encouragés à travailler en équipe pour le bien de tous.



Il a souligné que la CSU est une stratégie intersectorielle et que le ministère de la santé assure le leadership, d'où la nécessité d'une action concertée pour trouver un compromis permettant au comité de lutte anti-tabac d'avoir les moyens d'agir.



Le ministre a aussi invité la coordination de la police sanitaire à impliquer davantage les autres secteurs pour obtenir des résultats probants dans la lutte contre le tabac.