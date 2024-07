Tribune : Le Journaliste Tya Ali Adji plaide pour l'envoi des ambulances à Mao

À cette occasion, la population de Mao exprime sa profonde gratitude envers notre Président de la République, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et en appelle aux plus hautes autorités pour la mise à disposition immédiate et urgente des véhicules de lutte contre les incendies au bénéfice de la mairie de Mao.



Nous sommes convaincus que sous la direction éclairée et visionnaire de Son Excellence, des mesures décisives et promptes seront prises pour garantir la sécurité et la prospérité de nos communautés locales. Votre engagement indéfectible à améliorer les infrastructures et à protéger les moyens de subsistance de vos concitoyens est non seulement profondément apprécié, mais il réveille également un espoir ardent et renouvelé dans le cœur de tous les Tchadiens. Nous implorons une action rapide et déterminée pour éviter de futurs drames et renforcer la résilience de notre marché central.



Ensemble, sous votre leadership exceptionnel et votre détermination sans faille, nous bâtirons un avenir plus sûr et plus prospère pour notre chère nation. La population de Mao et, au-delà, tous les Tchadiens, ont confiance en votre capacité à agir immédiatement et efficacement pour le bien de tous.