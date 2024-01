Tchad : l’ATLCDF honore Ramadan Erdebou pour avoir déjoué une tentative de corruption

Ce mercredi 24 janvier 2024, une délégation de l’Association tchadienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière (ATLCDF), conduite par Me Sidick Soungui Lony, a décerné une attestation de mérite au général Ramadan Erdebou.



Le vice-président de ľATLCDF, Me Sidick Sougui Lony, après avoir honoré le directeur général de la SNE, a affirmé que « nous sommes déterminés à combattre la corruption et le détournement des biens publics, quel que soit le prix à payer ».



Par la suite, le vice-président a indiqué que le combat de son association est d'encourager les agents loyaux du gouvernement dans leurs services respectifs. Me Sidick Sougui Lony a également promis au général de suivre de près le dossier de tentative de corruption dont il est victime.



Le général, quant à lui, s'est dit fier de ce geste noble, à travers de l’ATLCDF. Ramadan Erdebou a dédié ce geste d'encouragement aux agents de la SNE, et il a appelé les Tchadiens de bien penser au problème national et de faire un bloc dans la lutte contre la corruption.