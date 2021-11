Tchad : l'AUSPEE mobilise les citoyens pour la réussite de la transition

Centrée sur le thème "les raisons profondes pour expliquer notre engagement à soutenir le CMT", la conférence vise à sensibiliser la population afin d'appuyer le CMT sur la notion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble de tous les tchadiens sans aucune entrave, indique Djidda Djimy.



Dans cette même logique, Mahamat Kebir martèle qu'il y a plusieurs points essentiels qui doivent pousser la population à soutenir le CMT. Il s'agit entre autres : la continuité de l'État après le décès du feu Maréchal, la paix, la sécurité des biens et personnes, la stabilité nationale et la liberté d'expression.



Évoquant la question du dialogue national, Djidda Djimy se félicite des préparatifs du dialogue national inclusif qui a déjà pris en compte toutes les préoccupations des différentes couches sociales via les pré-dialogues organisés par le CODNI dans toutes les provinces du Tchad et la diaspora. "Le CMT a indiscutablement garanti l'inclusion de toutes les couches sociopolitiques et militaires dans le processus du grand forum", souligne Mahamat Kebir.



Pour sa part, Achta Brahim Koko exhorte toute la population à soutenir le CMT dans sa lutte pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Tchad.



La conférence a réuni des délégués de quartier, chefs de carré de N'Djamena et leaders d'organisations des femmes qui véhiculent les messages de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Tchad dans leurs circonscriptions respectives.