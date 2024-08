Tchad : l'Abbé Madou a été "interpellé" suite à des "propos incendiaires" (gouvernement)

L’abbé Madou a été interpellé par les forces de l'ordre de manière régulière et dans le strict respect des procédures judiciaires en vigueur. Cette arrestation fait suite à une enquête approfondie, menée par les autorités compétentes, suite à des propos récurrents tenus par l'abbé Madou, incitant à la division et mettant en péril la cohésion nationale.



Les propos incendiaires de l'abbé Madou constituent une atteinte grave à la loi et à la paix sociale, et ont ainsi motivé une action légale conformément aux lois de la République. L'abbé Madou est actuellement auditionné dans le cadre de cette procédure judiciaire régulière.



Il est essentiel de souligner que cette arrestation s'est déroulée dans le respect des droits fondamentaux et que les forces de l'ordre n'ont en aucun cas eu recours à la violence ou à des pratiques illégales.



Le Gouvernement appelle les médias et le public à faire preuve de responsabilité en vérifiant l'exactitude des informations avant de les relayer, afin de ne pas contribuer à la désinformation et à l'agitation sociale.



Fait à N'Djamena, le 5 août 2024

Le Ministre des Affaires Étrangères ,

De l’Integration Africaine , des Tchadiens de l’Etranger

De la Coopération Internationale

Porte-Parole du Gouvernement

ABDERAMAN KOULAMALLAH