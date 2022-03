Tchad : l’Agence Turque TIKA forme 20 femmes en couture

L'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA) au Tchad, a organisé une cérémonie du lancement du projet de construction d'une salle de formation et atelier en couture au profit des Femmes vulnérables, membres de l’ONG AVOCA, ce 30 mars, à N'djamena.



L'objectif de cet atelier de formation en couture est de permettre à ces 20 participantes de pouvoir créer une activité génératrice de revenu à l'issue de la formation. La durée de la formation est de 5 semaines. Une fois la formation terminée, l'Agence TIKA fera un don de machines à coudre à chacune des participantes pour les accompagner dans leur autonomisation, souligne Mücahid Ateş, coordonnateur de TIKA.



L’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, affirme que la TIKA avec ses projets, a pour but de contribuer la paix et stabilité régionale en contribuant au développement durable des pays concernés. Et que ce projet de formation en couture contribue efficacement à la politique de l'autonomisation de la femme tchadienne à laquelle le gouvernement accorde beaucoup d'importance.



La ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Mme Kassiré Isabelle Housna, dans son discours du lancement, a indiqué qu'il est aujourd'hui certain qu'aucun pays se saurait construire un développement durable sans l'investissement dans le développement du capital humain à tous les niveaux.



Pour sa part, la présidente de l'AVOCA, Aché Hamid Abdoulaye, lance un appel aux ministères concernés et à toutes les organisations de suivre l'initiative de la coordination de TIKA, pour l'autonomisation de la femme. Aché Hamid Abdoulaye exhorte les apprenantes d'être pertinentes et attentives, pour bien suivre la formation, afin de répondre aux attentes de la Coordination de TIKA et de son institution.