Tchad : l'Alliance socialiste se retire du FNC en déplorant des "dérives dictatoriales"

Le président du bureau exécutif du parti Alliance socialiste, Mahamat Bichara, a signé ce 17 août 2021 un communiqué pour déplorer "l'attitude inamicale, versatile et inintelligente du Front nouveau pour le changement (FNC), dictée par son coordinateur Yaya Dillo".



Pour lui, "les énormes sacrifices consentis par l'Alliance socialiste pour l'encrage et le rayonnement du FNC doivent être appréciés à leur juste valeur au lieu d'être traités dans un climat d'excitation de cuisine".



Le communiqué précise que pour compter de ce jour 17 août 2021, l'Alliance socialiste se retire de l'Alliance "Front nouveau pour le changement", car "les objectifs du parti ne sont plus compatibles avec les dérives dictatoriales et anti-démocratiques de cette organisation".