Tchad : l'Arabie Saoudite offre des carcasses de viande

"Not for sale"



Cette distribution fait partie d'un projet du Royaume d'Arabie saoudite visant à récupérer les carcasses de viande de sacrifice. Le projet est mis en oeuvre par la Banque islamique de développement et la distribution est gratuite.



Faisant fi de la mention "Not for sale" ("pas à vendre"), des agents de la mairie du 8ème arrondissement ont déjà commencé à vendre les carcasses aux restaurateurs et aux hôtels. Pourtant, le ministère a assuré de sa vigilance pour que les personnes nécessiteuses en soient directement bénéficiaires.