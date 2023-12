Tchad : l'Assemblée Évangélique Berbeza de Mongo commémore la Nativité dans la communion

Sous une ambiance festive, les fidèles chrétiens de l'Assemblée Évangélique Berbeza de Mongo ont commémoré la Nativité, la célébration rappelant la naissance de Jésus-Christ, la fête de Noël.



Les louanges, récits et prières ont rempli les cœurs et touché les âmes en profondeur.



Noubaingar Mandaba Mardoché, Président du comité d'organisation, a rappelé que l'église AET de Mongo partage chaque année ce moment de joie, de communion et d'adoration avec tous.



Djerambété Dingamyo, Secrétaire Général Provincial représentant le Gouverneur, a souligné que cette messe offre une occasion de réjouissance populaire tout en renforçant la communion et la paix entre les différentes communautés de notre société.



Les fidèles chrétiens, joyeux et debout, ont célébré cette action de grâce. Joyeux Noël à tous les chrétiens.