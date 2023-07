TCHAD

Tchad : l'ENA organise son premier colloque international sur l'administration publique

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 17 Juillet 2023

Ce lundi 17 juillet 2023, l'École Nationale d'Administration (ENA) a organisé son premier colloque international sur le thème de l'administration publique tchadienne et le temps. Plus de trente intervenants provenant de sept pays différents d'Afrique et d'Europe, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Tchad, étaient présents.