Tchad : l'ENASTIC/Sarh célèbre la réussite des étudiants de la 3e promotion

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ENASTIC, le Dr Abdoulaye Chaïbo, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance envers les enseignants pour leur engagement tout au long des deux années de formation. Il a ensuite félicité les étudiants pour leurs efforts et les a encouragés à développer un esprit d'entrepreneuriat dans le domaine du numérique.



L'invité d'honneur de cette cérémonie de sortie, le général de division Ousmane Brahim Djouma, a adressé ses encouragements aux diplômés en les incitant à poursuivre leurs efforts pour un avenir prometteur. Il a souligné que cette réussite était la clé de leur émancipation et de leur liberté.



Les récipiendaires de cette 3e promotion étaient issus des filières Informatique, Réseaux et Télécommunications. Au total, 58 étudiants, dont 6 femmes, se sont distingués par leur travail acharné et ont été récompensés par des cadeaux remis par le gouverneur.



La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités civiles et militaires, ainsi que les parents et amis des diplômés, venus nombreux pour célébrer cette occasion spéciale.



La remise des diplômes marque une étape importante dans le parcours académique de ces étudiants, ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles et contribuant au développement du secteur des technologies de l'information et de la communication au Tchad.