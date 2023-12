Tchad : l'EPOZOP mène une Journée d'information sur les enjeux des industries extractives

La journée a principalement porté sur la pauvreté et l'entrepreneuriat vert dans les zones pétrolières. Cette initiative visait à partager des données et des connaissances pour aider les communautés rurales à exploiter les potentialités locales et lutter contre la pauvreté, un phénomène croissant qui freine le développement.



Le président de l'EPOZOP, Nadjiadjim Théodile, a ouvert la session en soulignant l'importance de cette formation et en invitant les participants à être attentifs et réceptifs pour maximiser les bénéfices des échanges.



Le facilitateur Moyombaye Urbain, conseiller chargé de formation à l'EPOZOP, a présenté des concepts clés tels que l'agro-écologie, la sécurité alimentaire et l'utilisation d'engrais organiques, essentiels pour organiser une lutte efficace contre la pauvreté.



Durant la formation, différents types de pauvreté ont été abordés, suivis d'une session interactive où les participants ont partagé leurs expériences et témoignages, tant positifs que négatifs.



Les participants se sont dits très satisfaits de la formation et ont demandé à ce que de telles initiatives soient renouvelées. Ils ont également promis à l'EPOZOP de mettre en pratique les expériences et connaissances partagées.