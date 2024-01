Tchad : l'Église Baptiste Mid-Mission de Mongo s'engage pour une ville propre en 2024

À l'occasion du nouvel an 2024, l'Église Baptiste Mid-Mission de Mongo a organisé un coup de ballet au rond-point de Mongo, dans le cadre de sa mission visant à rendre la ville sainte, propre et à lutter contre les maladies. Cette activité a été encouragée par le Maire de la commune de Mongo, Abdelmalik Abderamane Bechir.



Dans son discours, le pasteur de l'Église Baptiste Mid-Mission, Difnangay Erness, a souligné que cette activité est la mission confiée par le Sauveur Christ, qui a mis toutes choses en ordre.



De son côté, le Maire de la commune de Mongo, Abdelmalik Abderamane, a exprimé sa gratitude envers les fidèles de l'Église Baptiste Mid-Mission pour leur soutien à la Mairie et a encouragé d'autres personnes à suivre leur exemple.



Les fidèles ont présenté leurs engagements afin de rendre toute la ville propre.