Tchad : l'Emir du Qatar reçoit un message du président du Conseil de transition

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Chérif Mahamat Zène, a remis le 13 juillet un courrier du président du Conseil militaire de transition du Tchad, au Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, destiné à l'Émir du Qatar.



Le message concerne les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les développer.



Le chef de la diplomatie tchadienne est à Doha, au Qatar, depuis le 11 juillet pour une visite d’amitié et de travail.