Tchad : l'INSEED forme les médias sur l'utilisation des données statistiques

La clôture de la formation des journalistes par l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) a eu lieu ce 14 juillet 2020 au CEFOD de N’Djaména.



Désormais, les hommes de médias qui ont pris part à cette formation sont bien outillés en connaissance sur l’environnement de la statistique au Tchad en général.



En cette seconde journée, trois thèmes ont été inscrits à l’ordre du jour. Le premier thème porte sur "la réforme du système statistique national", le deuxième met en exergue "les composantes institutionnelles du système statistique national et leurs missions' et le dernier aspect a concerné "le métier du statisticien."



A l’issue de cette formation, les participants hommes des médias ont formulé des recommandations à l’endroit du gouvernement, des partenaires de l’INSEED, de l’INSEED et aux médias eux-mêmes.



Pour le directeur général de l’INSEED, Baradine Zakaria Mourssal, cette formation est bénéfique pour les journalistes : « Vous êtes aujourd’hui bien familier à cet outil d’aide à la prise de décision (données statistiques) qui vos ouvriront sans nul doute, de nouvelles perspectives dans l’appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités ».



« Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés chers participants Hommes des médias, non seulement par rapport à la connaissance générale en statistique, mais aussi et surtout du système statistique national du pays pour mieux faire comprendre à tous les tchadiens et tchadiennes les missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles auprès de l’INSEED », s’est réjoui en ces termes le directeur général de l’INSEED.



Ce cadre d’échange d’expérience pourrait à terme contribuer à une grande responsabilisation de chaque participant. A la sortie, il a été proposé une mise en place dans un bref délai d'un Réseau des Journalistes statisticiens afin d’accompagner l’INSEED dans sa communication.