Tchad : l'INSTA ouvre une nouvelle filière sur les énergies photovoltaïques

L'institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché (INSTA) ouvre une nouvelle filière pour la rentrée académique 2021-2022. Il s'agit de deux licences sur les énergies photovoltaïques, tandis qu'un master est co-diplômé en partenariat avec l'université Jean Monnet de Saint-Etienne (France).



"On a travaillé au début de la semaine sur les matériels, les équipements qu'on doit acheter dans les semaines ou mois qui viennent. On a travaillé sur l'organisation du déroulement du projet et on a fait un travail avec les collègues", selon Pr. Jean Jacques Rousseau qui est en charge de la coopération inter-établissements Tchad-France.



C'est la toute première filière au Tchad, dans le domaine photovoltaïque. Elle permettra de former les étudiants en conception et maintenance des systèmes photovoltaïques.



Selon le président du jury de sélection des dossiers, Dr. Abderahim Awat Atteib, 97 dossiers ont été réceptionnés. "Nous avons sélectionné par critères. On a priorisé les filles", a-t-il dit. Parmi les dossiers, le jury d'admission a retenu 24 étudiants (12 en licence professionnelle et 12 en licence classique).



Du matériel sera réceptionné pour permettre le déroulement de cette première année d'expérimentation. À terme, l'objectif est de former plus d'étudiants chaque année.