Tchad : l’Institut Amoul de Farcha mobilise les jeunes autour des enjeux du développement durable

L'Institut Privé Amoul de Farcha, situé à N’Djamena, a organisé la neuvième édition de sa conférence annuelle, placée cette année sous le thème : « Jeunes professionnels face aux défis du développement durable : entre engagement, innovation et responsabilité ».



L’événement, destiné aux étudiants de l’institut, a été marqué par deux interventions majeures.



Le Pr Amir Moungache, expert en génie électrique, a mis en lumière le rôle central de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la transformation sociale. Il a encouragé les jeunes à se lancer dans des projets porteurs de solutions concrètes aux problèmes environnementaux et économiques du pays.



De son côté, le Pr Ousman Mahamat Adam a attiré l’attention sur la responsabilité éthique des jeunes intellectuels. Selon lui, le développement durable ne saurait être envisagé sans une conscience citoyenne et un sens du devoir envers la société et les générations futures.



A la clôture de la conférence, le fondateur de l’Institut, Wardougou Issa, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et à l’engagement manifeste des étudiants. Il a salué la participation active des intervenants et réaffirmé la mission de l’Institut : former une jeunesse éclairée, porteuse de solutions durables pour le Tchad.



Cette conférence a permis de renforcer la sensibilisation des jeunes aux enjeux du développement durable et de les inciter à devenir des acteurs du changement. L’Institut Amoul de Farcha poursuit ainsi son engagement à former une jeunesse consciente, compétente et proactive, face aux défis contemporains du pays et du monde.