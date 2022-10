Tchad : l’OCI salue les "efforts" et les "conclusions consensuelles" du dialogue national

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de ces travaux, Hissein Brahim Taha, Secrétaire Général de l’OCI, a exhorté toutes les parties à redoubler d'efforts pour la réussite de ce dialogue et à s’accorder sur les priorités nationales afin de relever tous les défis auxquels le Tchad est confronté, en vue d'instaurer et de préserver un climat de paix, de sécurité et de stabilité propice à un développement global du pays.



Le Secrétariat Général de l’OCI, tout en réitérant l’importance qu’attache l’OCI à la paix, à la stabilité et à la sécurité au Tchad, prend note des efforts déployés par les différentes parties prenantes ainsi que les nombreux facilitateurs lors de ce Dialogue, qui ont permis d’aboutir à des conclusions consensuelles.



A cet égard, le Secrétariat Général de l’OCI appelle les différents protagonistes à mettre en œuvre avec esprit de suite lesdites conclusions dans la sagesse et la concertation continue.



Le Secrétariat général de l’OCI appelle toutes les parties tchadiennes, y compris celles qui n’ont pas participé à ce processus, à poursuivre le dialogue dans l’intérêt supérieur du peuple tchadien en vue de réaliser une transition réussie dans un esprit de paix, de cohésion et de préservation de l’unité nationale.