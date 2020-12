Tchad : l'ONAPE appuie l'orientation professionnelle en milieu universitaire

N'Djamena - L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a lancé jeudi la semaine de l'orientation professionnelle en milieu universitaire. Trois universités sont concernées par la première vague de cette semaine d'orientation : l'Université africaine de management et de l'innovation, l'Université Hec Tchad et l'Université de la Francophonie.



Le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, rappelle que l'Office est un établissement public, doté de la personnalité morale et placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social. Il a pour objectif principal la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi ; l'insertion et la réinsertion des jeunes, déflatés et non-scolarisés sortant de l'appareil éducatif ; et le développement des actions de formation, d'orientation, de conseil professionnel et d'initiation à la création de l'emploi ou de micro entreprise.



Sadick Brahim Dicko appelle les jeunes bénéficiaires à une prise de conscience pour tirer le maximum d'expérience. "Dès cet instant, votre destin est entre vos mains", indique-t-il.



Le représentant du ministère de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail souligne que "c'est un signe fort de collaboration au profit des jeunes en fin de cursus universitaire. C'est par cette forme de collaboration que l'on pourra, de manière la plus efficace, contribuer à la réalisation pratique de la politique prônée par le Maréchal du Tchad en matière de formation professionnelle".



La semaine d'orientation professionnelle permettra de faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés. Le ministère de la Fonction publique réitère son accompagnement dans tout le processus.