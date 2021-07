Tchad : l'ONAPE fait le suivi des projets financés

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) veut s'assurer de l'utilisation correcte des crédits qu'il a alloués à différents porteurs de projets. A cet effet, une équipe de l'institution a entamé une tournée ce matin.



Premier site, un établissement informatique dénommé Fadalo Lazdane et Owel. L'établissement offre une multitude de service : formation en informatique, création de site web, traduction, entre autres. Le projet est financé à quelques 2 millions de FCFA. Pressing Teiba est le deuxième site visité. Le propriétaire ayant reçu aussi 2 millions, est à son deuxième financement. Il emploie trois personnes dans sa microentreprise. Adoum Mahamat Taher est quant à lui, propriétaire d'une station de lavage. Le prêt lui a permis de se débarrasser de ses vieux équipements qu'il a gardés au fond d'un hangar. Il exhibe fièrement le nouveau groupe électrogène et l'aspirateur qu'il vient d'acheter. « Je vais travailler pour rembourser le crédit en deux ans pour bénéficier d'un autre », promet Adoum qui a reçu 1,5 millions.



Allatoingar Rimangar est titulaire d’une maîtrise en physique. La définition « jeune chômeur » qu'il se donne est aujourd'hui déphasée. Il est désormais employeur. La salle de jeux qu'il a créée à Atrone emploie deux gestionnaires et une sentinelle. Equipée de 8 écrans, ladite salle accueille un nombre impressionnant d'enfants dont les pièces d'argent payées, permettent au physicien de se prendre en charge.



« Il faut avoir un parent, une quelconque connaissance à l'ONAPE pour bénéficier du crédit », tels sont des préjugés véhiculés à l'égard de l'ONAPE. « Je ne connais personne. J'ai seulement un avaliseur, j'ai postulé. L'ONAPE a validé mon projet intéressant », informe Allatoingar. « Je ne connais personne à l'ONAPE », jure Adoum Mahamat Taher. Seuls la pertinence du projet et le remboursement à échéance, semblent les critères déterminants pour bénéficier du prêt. « J'ai remboursé le premier crédit en mois de 24 mois », semble s'enorgueillir Allatoingar. Comme quoi, qui paye ses dettes s'enrichit.