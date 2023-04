Tchad : l'ONAPE finance exceptionnellement le projet de 500 commerçantes vulnérables à N'Djamena

Dans le cadre de son programme d'auto-emploi, l'Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) va financer plus de 500 projets de femmes commerçantes issues de 5 arrondissements de N'Djamena.



L'annonce a été faite ce 2 avril 2023 par le directeur général de l'institution, Sadick Brahim Dicko, au cours d'un point de presse organisé au siège de l'ONAPE, situé au quartier Bololo, dans le 2ème arrondissement.



Le DG de l'ONAPE a d'abord rappelé que les femmes commerçantes des petits marchés de la ville de N'Djamena créent des emplois, accroissent la prospérité de leurs communautés, renforcent les activités commerciales au niveau local et améliorent les conditions de vie de leur famille.



Mais il ajoute que « ces femmes n'ont pas accès aux services et aux différents produits financiers ». « Aujourd'hui, l'ONAPE a décidé de répondre au souci d'inclusion financière de toutes ces femmes commerçantes de la ville de N'Djamena », explique-t-il.



Le DG Dicko précise que le présent projet, qui a pour thème principal, « augmenter le capital commercial des femmes pour garantir une activité pérenne et un emploi durable », consiste de manière générale à financer à titre exceptionnel, 500 femmes commerçantes vulnérables, issues de 5 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena.



Le premier responsable de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, détaille qu'à travers ce projet, son institution vise deux objectifs : conserver les milliers d'emplois créés dans le même secteur pour permettre une augmentation substantielle, mais aussi rendre le service financier plus accessible aux femmes dont les besoins sont bien réels.



« Durant les jours qui suivent, les 500 femmes commerçantes issues de 5 communes d'arrondissement seront identifiées, formées, puis financées sous forme de crédit à un taux d'intérêt zéro, tout en bénéficiant d'un accompagnement efficace à la gestion de ces fonds alloués », a conclu le DG de l'ONAPE.