Tchad : l'ONAPE forme les promoteurs de l'emploi indépendant au Mayo Kebbi Ouest

Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest Sadick, Khatir Abdrahman, qui a ouvert cette formation salue les activités que mène l'ONAPE dans le cadre de l'entrepreneuriat en milieu urbain et rural. Il a rappelé le financement de crédit agricole qui se chiffre à plus de 194 millions de francs CFA, du crédit auto-emploi financé à hauteur de plus de 41 millions de francs CFA, sans oublier l'insertion, la réinsertion, les conseils et orientations, le visa de contrat de travail et bien d'autres services fournis aux jeunes dans le Mayo Kebbi Ouest.



La formation est dirigée par une équipe d'experts en entrepreneuriat venue de N'Djamena.