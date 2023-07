Tchad : l'ONAPE lance son programme d'appui aux diplômés sans expérience au Mayo Kebbi Est

Moumine Mahamat Sleh, chef du bureau de l'ONAPE à Bongor, a souligné dans son discours que le Programme d'Appui au Développement de l'Emploi (PADE) consiste en un stage pré-emploi visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés qui viennent de quitter le système éducatif, mais qui manquent d'expérience professionnelle et cherchent leur premier emploi. L'objectif du programme est d'utiliser les compétences acquises lors de leur formation professionnelle pour renforcer leur employabilité.



Sous l'égide de la Direction de l'ONAPE, le Bureau de Bongor s'engage résolument à faciliter l'intégration des jeunes dans le monde du travail tout en développant des stratégies plus rationnelles, d'où la mise en place de ce programme.



Cette initiative de notre institution vise à lutter contre le chômage et le sous-emploi, et elle est en cours de déploiement dans toutes les provinces du pays. Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, dans son discours de lancement, a assuré du soutien de l'administration pour accompagner les diplômés sans expérience dans leur parcours professionnel.