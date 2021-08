Tchad : l'ONAPE octroie des crédits agricoles aux producteurs du Ouaddaï

"Le crédit agricole est une initiative de l'ONAPE et c'est un programme à part entière qui a été mis en place dans le Ouaddaï depuis 2014", a expliqué Himid Hissein Kadou, chef de bureau de l'ONAPE d'Abéché.



​Pour l'année 2020, l'ONAPE a octroyé 133.850.000 Fcfa aux agriculteurs de la province. Le montant recouvré est de 83.960.000 Fcfa soit un taux de recouvrement de 62.72% tandis que les impayés sont de l'ordre de 49.890.000 Fcfa.



Le montant de financement pour la campagne agricole 2021 est de 95.850.000 Fcfa répartis entre les cantons et groupements agricoles.



Le directeur de cabinet du gouverneur, Madjimbaye Masra, a relevé que la politique agricole vise à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale.