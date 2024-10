Tchad : l'ONAPE renforce l'insertion professionnelle avec la formation de 40 artisans électriciens

Le 26 septembre 2024, le directeur de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a présidé la cérémonie de clôture de la 6ème session de formation des 40 jeunes artisans électriciens, en présence de plusieurs autorités et des représentants d'institutions partenaires.



Pendant soixante-dix jours, ces jeunes ont été formés aux techniques modernes d'installation électrique, avec un accent particulier sur les normes de sécurité, en partenariat avec Schneider Electric. Cette formation s'inscrit dans la vision du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur de l'insertion professionnelle de la jeunesse tchadienne.



Le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a souligné que cette formation vise à réduire le chômage chez les jeunes et à renforcer leurs compétences pour répondre aux besoins du marché du travail. Il a également salué l'engagement de Schneider Electric pour son soutien matériel, et a encouragé les entreprises à intégrer ces jeunes formés afin de renforcer le tissu économique du pays.



Les bénéficiaires de la formation seront accompagnés par le programme d’appui aux diplômés sans expérience et orientés vers le programme d’auto-emploi. Le Directeur a félicité les apprenants pour leur assiduité, ainsi que les formateurs et les organisateurs pour leur dévouement.



La cérémonie s’est achevée par un appel aux entreprises tchadiennes à ouvrir leurs portes aux jeunes formés pour faciliter leur insertion professionnelle.