Tchad : l'ONG ASHAD sensibilise la population d'Amdourmane à travers la plantation d'arbres

En prélude à la Journée mondiale de l'environnement 2023, l'ONG ASHAD a organisé une journée de sensibilisation le samedi 3 juin en plantant des arbres auprès de la population d'Amdourmane, un village situé à environ 20 kilomètres au nord de la ville de N'Djamena. Cette initiative se poursuit aujourd'hui, lundi 5 juin.



La vice-présidente de l'ONG ASHAD, Khadija Abdoulaye Djido Ahmat, accompagnée de ses collaborateurs, a dirigé cette campagne de sensibilisation, de plantation et de suivi. Selon Mme Khadija Abdoulaye Djido Ahmat, cette campagne vise à lutter contre le changement climatique en renforçant l'environnement menacé par les changements et le réchauffement climatique, grâce à la plantation d'arbres. Elle a également souligné que l'année dernière, le village d'Amdourmane a bénéficié de cinquante nouveaux arbres grâce à leur organisation, et aujourd'hui, ils viennent vérifier l'état des arbres plantés l'année précédente et en planter de nouveaux. La vice-présidente a constaté que les résultats sont désolants, attribuant cela au manque d'entretien. Elle a ensuite ajouté que tous les arbres nécessitent un entretien et une protection.



Enfin, elle a exhorté la population du village d'Amdourmane à arroser les arbres plantés, qui sont principalement des arbres fruitiers, car cela est dans leur intérêt, a-t-elle ajouté.