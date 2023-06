Tchad : l'ONG ESEDD renforce la gestion communautaire des risques climatiques à Goré

Cette initiative vise à renforcer les capacités de réponse des populations vulnérables face aux chocs climatiques, en les incitant à réagir plus rapidement aux signaux d'alerte et à réduire leurs risques. Lors de la réunion, le maire de la ville de Goré a chaleureusement accueilli les participants, suivis par une présentation du chef de projet de l'ONG ESEDD, Noubadoum Koumta, qui a exposé les activités envisagées dans le cadre du projet.



Suite à cette présentation, les participants ont posé des questions pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Depuis le lancement de ce projet, des séances de réunion se multiplient dans différentes localités, permettant ainsi la mise en place de comités de veille chargés de renforcer la résilience des populations face aux risques climatiques.



L'ONG ESEDD s'engage pleinement dans ce projet en collaboration avec les autorités communales, afin d'améliorer la préparation et la réponse des communautés locales aux défis climatiques. Cette réunion d'information et de sensibilisation constitue une étape importante dans la mise en œuvre de ce projet et démontre l'engagement de toutes les parties prenantes à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux risques climatiques.