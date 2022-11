Tchad : l'ONG Nour Al-Chabab assiste les sinistrés d’Amdjemena Bilala

C'est le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, qui a réceptionné le don. Il est composé essentiellement de vivres et non vivres.



5000 sacs de 25 kg de céréales, 5000 moustiquaires, 5000 couvertures, 500 cartons de savon et 1000 nattes d'une place en plastique ont été distribués aux sinistrés de N'Djamena Bilala suite à la montée des eaux du Lac Fitri.



En souhaitant la bienvenue à la délégation, le sous-préfet de la circonscription du Batha, Abdoulaye Youssouf Abba, a, au nom de la population d'Amdjemena Bilala, exprimé sa reconnaissance à l'ONG "Nour Al-Chabab" pour avoir assisté la population sinistrée de sa sous-préfecture.