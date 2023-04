Tchad : l'ONG VIE sensibilise sur le renforcement de l'alphabétisation au Batha

L'ONG nationale Vision et Initiatives pour l'Environnement (VIE) a lancé ce 14 avril la campagne de sensibilisation 2022-2023 dans la province du Batha.



La cérémonie, présidée par le secrétaire général de la province, et en présence du gouverneur, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du volet 2.1.2. « Alphabétisation fonctionnelle », du Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales Familiales et Résilience (RePER), dans les provinces du Batha et du Salamat, à travers la convention n°006/MPTA/SE/SG/REPER/2023 du 07 mars 2023.



L'objectif est d'impliquer les autorités administratives, traditionnelles et responsables des services techniques, dans la mise en œuvre des activités d'alphabétisation portées par le RePER et d'en assurer la compréhension partagée.



Dans son mot introductif, le coordinateur national de l'ONG VIE, Abba Gana Tchari, a rappelé que l'ONG avait signé sa première convention avec le RePER le 04 août 2021. À l'issue de la mise en œuvre de celle-ci en 2022, une mission d'évaluation a été diligentée en septembre 2022, pour évaluer l'état d'avancement des activités.



Les résultats de cette évaluation ont été très satisfaisants, les indicateurs ayant été réalisés à 99,98 % et l'exécution budgétaire à 92 %. Par conséquent, la commission a proposé à l'UCGP de poursuivre la collaboration avec l'ONG VIE et l'ensemble de son personnel.



Il a également remercié le programme Tchad-Fida et le projet RePER, pour les efforts consentis et les réalisations en faveur du développement du monde rural et de l'amélioration des conditions de vie des communautés.



De son côté, le chef d'antenne de RePER à Ati, Abdallah Younis Adoum, au nom de la coordination du programme, a salué le soutien constant de l'ONG VIE à cet exercice exigeant, dont elle a perçu, dès le départ, la nécessité non seulement pour le projet, mais également la pertinence au regard des ambitions de la politique gouvernementale.



Les résultats obtenus aujourd'hui sont le fruit d'un leadership toujours bienveillant et constructif. Souleyman Bakari, l'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (IPAENF) du Batha, a indiqué que la province faisait partie des régions du Tchad qui ont un taux élevé d'analphabétisme. La sensibilisation demeure une activité dont l'objectif premier est d'obtenir des populations un changement de comportement.



Lors du lancement de la campagne de sensibilisation 2022-2023, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a souligné l'importance de l'alphabétisation pour la scolarisation des enfants, ainsi que pour celle des femmes.



Ces dernières, souvent moins scolarisées que les hommes et utilisatrices de langues vernaculaires, constituent un groupe important d'analphabètes, avec des variations selon les provinces. Le secrétaire général a appelé les autorités locales à s'engager dans l'inscription massive des personnes concernées à ce programme, soulignant les conséquences psychologiques de la pauvreté et de l'analphabétisme sur la population.