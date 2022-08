Tchad : l'Ordre national des administrateurs de santé maintient sa participation au dialogue

L'Ordre national des administrateurs de santé du Tchad (ONAST) a informé ce 30 août qu'il réitère son engagement à participer comme il se doit aux assises du dialogue national, informe Ahmat Moustapha Mahamat, président de l'ONAST.



De son côté, l'Ordre national des pharmaciens du Tchad a informé également le 29 août qu'il continuera à participer au dialogue national, selon un communiqué de son président Dr. Masna Raksala.



Dimanche, les ordres professionnels du Tchad par la voix du bâtonnier Me. Djerandi Laguerre Dionro, ont fait une déclaration relative au déroulement du dialogue national. Le président des 11 ordres professionnels du Tchad, Me. Djerandi Laguerre Dionro, a indiqué que "ce qui se passe est une exclusion totale de tous les ordres professionnels du Tchad", en réaction à la mise en place contestée du Présidium.



Pour les ordres professionnels du Tchad, le dialogue semble être une assise des gens qui se connaissent et du même camp. Ils ont annoncé qu'ils se retirent "si les mêmes habitudes continuent".