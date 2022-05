Tchad : l’Ordre national des pharmaciens appelle à ne pas faire grève

A travers un communiqué de presse rendu public ce 26 mai 2022, le bureau de l'Ordre et le Syndicat des pharmaciens du Tchad informent que leurs membres se sont réunis le 25 mai, pour analyser la situation liée la crise sociale actuelle.



Le Syndicat des pharmaciens n'étant pas affilié à l'UST, l'Ordre des pharmaciens et le Syndicat des pharmaciens, appellent tous les pharmaciens à vaquer normalement à leurs occupations.



Le communiqué précise que l'Ordre des pharmaciens veille au maintien des principes de moralité, indispensables à l'exercice de la pharmacie, et au respect par tous les membres, des règles de déontologie, ainsi qu'à l'exécution par eux de leurs obligations professionnelles.



Enfin, le communiqué porte les signatures du Dr Souraya Zakaria, présidente du Syndicat et du Dr Masna Raksala, président de l'Ordre.