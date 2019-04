Tchad : l'UE salue les efforts de la force mixte multinationale contre Boko Haram

Une délégation de l'Union européenne conduite par Pedro Suranno s'est entretenue ce matin avec le staff de la force mixte multi-nationale de la CBLT. Plusieurs sujets relatifs à la stabilité du Lac Tchad et au renforcement du partenariat entre l'UE et la force mixte multinationale ont été évoqués. L'ensemble des questions sécuritaires ont été passées en revue.



L'entretien a permis aux deux partenaires d'examiner l'évolution de la force mixte pour la paix et le développement de ce bassin qui fait face aux incursions de la secte Boko Haram. La stabilité du Lac Tchad demeure la priorité des 5 pays qui constituent cette force.



Le représentant spécial de l'UE et chef de mission Pedro Suranno a assuré le commandant de la force mixte multinationale du soutien de l'UE. Il a salué les efforts consentis par cette force.



L'entretien a pris fin avec la remise de cadeaux et des photos de famille.