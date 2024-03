Tchad : l’UJT condamne l’assassinat du journaliste Yaya Idriss

Dans un communiqué de presse rendu public ce 06 mars 2024, l'Union des journalistes Tchadiens (UJT), s'indigne et condamne l'assassinat du journaliste M. Yaya Idriss, correspondant de la radio communautaire de Mongo, et toute sa famille



Cet assassinat est survenu le 01 mars 2024, à 12km de Mangalmé, dans la province du Guera. A cette occasion, l'UJT rappelle que cet assassinat de plus, dans la sphère des médias, vient montrer combien de fois ce métier est à haut risque.



L'Union des journalistes Tchadiens réitère que cette énième attaque qui a coûté la vie du journaliste, et celle de sa famille, est de trop. L'UJT exhorte le gouvernement de retrouver les auteurs de cette exécution, afin qu'ils soient traduits devant les juridictions compétentes.



De tout ce qui précède, le gouvernement doit garantir la sécurité des journalistes et celle de leurs familles.