Tchad : l’UMOCIRT organise un atelier sur les normes et réglementations commerciales

L'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé du Tchad (UMOCIRT), a organisé le 2 mars 2023, un atelier sur les défis communs en matière de normes et de réglementations techniques, dans les échanges commerciaux.



L'événement, qui s'est tenu au CEFOD, a été présidé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le coordonnateur de l'UMOCIRT, Djabre Dadi, a souligné que l'objectif principal de cet atelier était d'améliorer le cadre normatif et réglementaire des échanges commerciaux du Tchad.



Il a également ajouté que la surveillance du marché relève de plusieurs départements ministériels, dont les prérogatives sont souvent mal interprétées à cause d'un vide juridique ou d'un cadre réglementaire inapproprié.



L'atelier a permis de faire un diagnostic approfondi des problèmes rencontrés par les acteurs concernés, publics et privés, afin de proposer des mesures adéquates pour renforcer la qualité des produits et des services au Tchad.



Cela permettra également d'améliorer la compétitivité des produits locaux, tout en assurant la protection et la sécurité du consommateur tchadien. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Walendom Robertine, a souligné que cet atelier permettra de faire un état des lieux de l'infrastructure de qualité nationale sur la base des textes en vigueur au Tchad.



La transparence des réglementations est l'un des grands principes qui régissent le commerce multilatéral. Le Tchad a donc l'obligation d'élaborer un cadre réglementaire approprié, conformément à ses engagements pris au niveau continental ou international, pour assurer la sécurité des producteurs et des consommateurs.